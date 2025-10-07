Brutaler Einbruch in Hessen bei «Aktenzeichen XY … Ungelöst»

Ein Fall aus Hessen wird bei der neuen Ausgabe von «Aktenzeichen XY ... Ungelöst» am Mittwoch (8. Oktober) im ZDF zu sehen sein. Mit Hilfe der Sendung sucht die Polizei nach Hinweisen zu einem brutalen Angriff in einer Villa in Oberursel (Hochtaunuskreis), wie aus einer Mitteilung zu der Sendung hervorgeht. Zwei Männer hätten sich demnach über einen Zaun und eine offene Terrassentür am 19. September 2023 Zugang zu der Villa in einem Wohnviertel verschafft. Dort überwältigten sie die Haushaltshilfe und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Als die Eigentümerin der Villa zurückkehrte, überwältigten die Männer auch sie und fesselten sie mit Kabelbindern. Die Täter zwangen die Frau, den Tresor zu öffnen. Anschließend seien sie mit Beute im Wert von rund 60.000 Euro geflohen. Jedoch: «Am Haus gegenüber gibt es eine Überwachungskamera, die die Männer auf der Straße filmt», hieß es. Die Aufzeichnungen seien der wichtigste Ansatzpunkt.