Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Brutaler Einbruch in Hessen bei «Aktenzeichen XY … Ungelöst»

Kriminalität

Brutaler Einbruch in Hessen bei «Aktenzeichen XY … Ungelöst»

Sie kamen über den Zaun, fesselten ihre Opfer und raubten den Tresor aus. Jetzt sollen Bilder einer Überwachungskamera den entscheidenden Hinweis auf die Täter liefern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera seien der wichtigste Ansatzpunkt in dem Fall, hieß es in einer Ankündigung zu «Aktenzeichen XY... Ungelöst». (Symbolbild)
    Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera seien der wichtigste Ansatzpunkt in dem Fall, hieß es in einer Ankündigung zu «Aktenzeichen XY... Ungelöst». (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa

    Ein Fall aus Hessen wird bei der neuen Ausgabe von «Aktenzeichen XY ... Ungelöst» am Mittwoch (8. Oktober) im ZDF zu sehen sein. Mit Hilfe der Sendung sucht die Polizei nach Hinweisen zu einem brutalen Angriff in einer Villa in Oberursel (Hochtaunuskreis), wie aus einer Mitteilung zu der Sendung hervorgeht. Zwei Männer hätten sich demnach über einen Zaun und eine offene Terrassentür am 19. September 2023 Zugang zu der Villa in einem Wohnviertel verschafft. Dort überwältigten sie die Haushaltshilfe und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

    Als die Eigentümerin der Villa zurückkehrte, überwältigten die Männer auch sie und fesselten sie mit Kabelbindern. Die Täter zwangen die Frau, den Tresor zu öffnen. Anschließend seien sie mit Beute im Wert von rund 60.000 Euro geflohen. Jedoch: «Am Haus gegenüber gibt es eine Überwachungskamera, die die Männer auf der Straße filmt», hieß es. Die Aufzeichnungen seien der wichtigste Ansatzpunkt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden