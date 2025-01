Bürgermeister von Bad Friedrichshall betroffen von Bluttat

Nach Schüssen mit zwei Toten in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall hat sich der Bürgermeister der Stadt, Timo Frey (CDU), geäußert. Er sei sehr betroffen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Firma sei in der Region bekannt und ein größerer Arbeitgeber. Nach seiner Schätzung arbeiteten bis zu 400 Menschen bei den Unternehmen. Weitere Informationen konnte er zunächst nicht nennen.

Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um Männer. Zwei von ihnen starben, ein dritter Mann wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei berichtete. Der Täter ist flüchtig. «Die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren», hieß es von der Polizei.

In Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs hat gut 20 000 Einwohner.