Kriminalität: Davidstern-Skulptur in Tann beschädigt – Polizei ermittelt

Kriminalität

Davidstern-Skulptur in Tann beschädigt – Polizei ermittelt

Ein Teil des zwei Meter hohen Kunstwerks wurde herausgebrochen. Die Ermittler prüfen, ob die Tat politisch motiviert sein könnte.
Von dpa
    Die Polizei hat nach der Beschädigung der Holzskulptur die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
    Die Polizei hat nach der Beschädigung der Holzskulptur die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Unbekannte haben in Tann (Landkreis Fulda) eine Holzskulptur in Form eines Davidsterns beschädigt. Der oder die Täter brachen aus dem zwei Meter großen Kunstwerk ein circa 60 Zentimeter langes Teil heraus, wie die Polizei berichtete. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf und prüfen auch einen möglicherweise politisch motivierten Hintergrund der Tat.

    Der sechszackige Davidstern ist ein Symbol des Judentums und auch auf der israelischen Fahne abgebildet. Die Tat an einem Themenweg wurde laut Polizei zwischen dem 28. August und dem 4. September verübt.

