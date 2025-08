Diebesbande soll Millionen gestohlen haben - Prozessbeginn

Eine Bande soll Geld und Wertsachen im Wert von mehreren Millionen Euro erbeutet haben - nun müssen sich vier Männer im Frankfurter Landgericht verantworten. In dem am Mittwoch (9.15 Uhr) beginnenden Prozess wird ihnen Bandendiebstahl vorgeworfen.

So sollen die Männer Ende vergangenen Jahres an dem Auto eines Schmuckhändlers einen GPS-Tracker angebracht, dieses verfolgt und schließlich einen Trolley entwendet haben, in dem sich Schmuck im Millionenwert befand. Zwei Monate zuvor sollen sie in einer Bank Mitarbeiter abgelenkt haben, während diese einen Geldautomaten befüllten, und einen Safebag mit 95.000 Euro Inhalt gestohlen haben.

Die Angeklagten im Alter zwischen 44 und 66 Jahre sitzen in Untersuchungshaft. Nach der bisherigen Planung soll Anfang September das Urteil verkündet werden.