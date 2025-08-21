Diebstahlserie im Rhein-Main-Gebiet: Verdächtiger in U-Haft

Ein Mann soll sich unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen älterer Menschen im Rhein-Main-Gebiet verschafft und dort Wertsachen gestohlen haben - nun ist nach einer Fahndung ein 40-jähriger Verdächtiger in Offenbach mit Haftbefehl gefasst worden. Er befinde sich in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Dem mutmaßlichen Trickdieb würden eine Vielzahl von Straftaten zur Last gelegt. Er soll Bargeld, Geldbörsen und Bezahlkarten gestohlen haben. Anschließend habe er die Karten für Einkäufe benutzt und Bargeld abgehoben.

Laut Mitteilung kam es in den vergangenen Monaten zu mehreren Fällen von Trickdiebstahl und -betrug in der Region. Ob der Verdächtige allein dafür verantwortlich war, er Komplizen hatte oder es schlichtweg mehrere Trickdiebe aktiv waren, wollte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben.