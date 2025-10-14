Drei Polizisten bei Verfolgungsfahrt in Offenbach verletzt

Ein Autofahrer hat mutmaßlich auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in der Nacht in Offenbach einen Unfall gebaut. Mehrere Polizisten wurden bei seiner Verfolgung leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife der Stadtpolizei kurz nach Mitternacht den 20-Jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg kontrollieren und gab ihm das Zeichen, anzuhalten. Der Mann habe das jedoch ignoriert und Gas gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass er sich der Überprüfung entziehen wollte.

Kurz darauf verlor der Fahrer dann die Kontrolle über den Wagen, überfuhr einen hohen Bordstein und kollidierte mit drei geparkten Autos, die durch den Aufprall ineinandergeschoben wurden. Der Streifenwagen stieß bei der Verfolgungsfahrt mit einem Ampelmast zusammen. Dabei wurden die drei Insassen im Alter von 24, 32 und 37 Jahren leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ohne Führerschein unterwegs, Wagen nicht zugelassen

Der 20-Jährige flüchtete den Angaben zufolge nach dem Unfall zunächst zu Fuß. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenbach entdeckten ihn kurz darauf jedoch in einem Gebüsch nahe der Unfallstelle. Der junge Mann habe wohl unter Drogeneinfluss gestanden, über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und sei mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs gewesen. Auch gehörten die an dem Auto angebrachten Kennzeichen nach Polizeiangaben zu einem anderen Wagen.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei sucht Zeugen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.