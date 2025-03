Dutzende Autos zerkratzt? - Polizei verdächtigt Seniorin

In Überlingen (Bodenseekreis) soll eine Seniorin am vergangenen Wochenende mutwillig mehrere Dutzend Autos zerkratzt haben. Nach ersten Schätzungen seien dabei Lackschäden in einem hohen fünfstelligen Bereich entstanden, teilte die Polizei mit. Eine genaue Schadenshöhe könne man zunächst nicht nennen, da die genaue Anzahl der Autos noch nicht feststehe, sagte ein Polizeisprecher. Zum Alter der Frau machte er ebenfalls keine Angaben und der genaue Tathergang sei zunächst Gegenstand der Ermittlungen.

Die Seniorin soll laut Polizei bereits Anfang Februar bis Anfang März durch ähnliche Taten aufgefallen sein. Wegen der geistigen Verfassung der Seniorin steht die Polizei den Angaben zufolge mit anderen Behörden in Kontakt.