Ehepaar von mehreren Tätern ausgeraubt

Ein altes Ehepaar ist im Landkreis Waldeck-Frankenberg von mehreren Unbekannten in seinem Haus überfallen worden. Der 88 Jahre alte Mann und seine 78-jährige Ehefrau sind dabei laut Polizei auch mit einer Schusswaffe bedroht worden. Demnach klingelten mehrere Unbekannte an der Tür des Einfamilienhauses im Battenberger Stadtteil Frohnhausen. Beim Öffnen der Haustüre wurden der Mann und die Frau überwältigt. Einer der Täter hielt die beiden mit einer Schusswaffe in Schach, während die restlichen das Haus durchsuchten.

Die Täter konnten den Angaben nach Bargeld in unbekannter Höhe stehlen und flüchten. Das Ehepaar erlitt einen Schock. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.