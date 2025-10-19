Die Frankfurter Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, meldete eine Sicherheitsfirma gegen 01.40 Uhr über den Notruf, dass Einbrecher in einem Supermarkt am Werk seien.

«Die alarmierten Streifen umstellten umgehend die Tatörtlichkeit und nahmen die zwei Einbrecher beim Verlassen des Marktes fest», teilte die Polizei mit. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Die Verdächtigen hätten keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden den Angaben zufolge in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht.