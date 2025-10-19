Icon Menü
Kriminalität: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Kriminalität

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Eine Sicherheitsfirma schlägt in der Nacht Alarm, Streifenwagen rücken an – und zwei junge Einbrecher landen im Gewahrsam des Polizeipräsidiums Frankfurt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die beiden Männer wurden in Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht. (Symbolbild)
    Die beiden Männer wurden in Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Die Frankfurter Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, meldete eine Sicherheitsfirma gegen 01.40 Uhr über den Notruf, dass Einbrecher in einem Supermarkt am Werk seien.

    «Die alarmierten Streifen umstellten umgehend die Tatörtlichkeit und nahmen die zwei Einbrecher beim Verlassen des Marktes fest», teilte die Polizei mit. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Die Verdächtigen hätten keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden den Angaben zufolge in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht.

