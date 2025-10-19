Einbrecher bei Beutezug von Hausbewohnern überrascht

Zwei Einbrecher sind bei einem Einbruch in Oberursel im Hochtaunuskreis von den Hausbewohnern überrascht worden. Die beiden etwa 20-jährigen Männer seien am Freitagabend im Haus zugange gewesen, als die Bewohner nach Hause kamen, teilte die Polizei mit. Die Einbrecher ergriffen daraufhin mitsamt ihrer Beute die Flucht.

Die Kriminellen hatten sich über das Schlafzimmerfenster Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Zuvor war am Freitagabend bereits in ein anderes Wohnhaus in Oberursel eingebrochen worden. Dort schlugen die Täter ein bodentiefes Fenster ein und stiegen so in das Haus ein. Es wurden diverse Schmuckstücke entwendet. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen gebe, so ein Sprecher der Polizei.