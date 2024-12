Ermittler nehmen europaweites Drogennetzwerk hoch

Drei Schusswaffen, sechs Kilogramm Kokain und fast 70.000 Euro Bargeld: Bei Durchsuchungen in Hessen und Rheinland-Pfalz haben Ermittler am Mittwoch sieben mutmaßliche Mitglieder eines europaweit agierenden Drogennetzwerks festgenommen. Der Gruppierung werde vorgeworfen, Kokain in größeren Mengen nach Deutschland und in andere europäische Länder eingeführt und dort verkauft zu haben, teilte unter anderem das Hessische Landeskriminalamt mit.

Neben den Waffen und Drogen fanden die Ermittler Munition, mehrere Luxusuhren sowie Datenträger und Dokumente. Außerdem beschlagnahmten sie sieben Fahrzeuge, mehrere davon mit professionellen Schmuggelverstecken. Jetzt läuft die Auswertung des Materials.

Noch am heutigen Donnerstag sollen die Beschuldigten im Alter von 25 bis 44 Jahren einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Behörden arbeiteten mit Ermittlern in Serbien zusammen, wo ebenfalls mutmaßliche Mitglieder des Netzwerks leben. Zeitgleich führten die Einsatzkräfte in beiden Ländern Durchsuchungen durch, davon 20 in Hessen und Rheinland-Pfalz.