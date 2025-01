Ermittler prüfen Motiv hinter zerstörerischer Baggerfahrt

Nach der zerstörerischen Fahrt eines Baggers und tödlichen Polizeischüssen auf den Fahrer sind die Hintergründe des Geschehens im Nordosten Baden-Württembergs weiter unklar. Der 38-jährige Deutsche hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und drei Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt. Die Beamten eröffneten schließlich das Feuer auf den Mann, der nach Polizeiangaben trotz Reanimierungsversuchen noch vor Ort an seinen Verletzungen starb.

Die Polizei hatte auf der Plattform X zunächst von einer «mutmaßlichen Amokfahrt» geschrieben und sprach von einem «Amokfahrer». In der Pressemitteilung, die etwas später veröffentlicht wurde, war davon nicht mehr die Rede. Was den Mann zu der Tat brachte, ob er aus der Region stammte und wie er sich Zugang zum Bagger verschaffen konnte - diese und andere Fragen sind noch zu klären. Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten der kilometerweiten Verfolgungsfahrt.

Mehrere Streifenwagen bei Verfolgungsfahrt beschädigt

Die Ermittler gehen nach Angaben vom Abend nicht von einem politisch motivierten Tathintergrund aus. Ob eine psychische Erkrankung hinter dem Vorfall steckt, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Offen blieb auch, ob der Mann etwas mit der Baufirma zu tun hatte, von deren Gelände er den Bagger entwendete. Mit dem massigen Fahrzeug soll er das komplette Bauinventar dort zerstört haben. Auch mehrere Streifenwagen, die später die Verfolgung aufnahmen, wurden beschädigt. Die Chaosfahrt endete an einem Autohaus.

Auf Videos, die im Netz kursieren, ist ein gelber Bagger zu sehen, der durch Tauberbischofsheim fährt, an einer Tankstelle vorbei. Schüsse sind zu hören. Auf einem weiteren Video sieht man, wie der Bagger sich immer wieder um die eigene Achse dreht, Beamte das Gefährt umkreisen und Schüsse abfeuern.

«Während der Verfolgung gaben mehrere Polizeibeamte Schüsse auf das Fahrzeug ab, um dieses zu stoppen, nachdem Lautsprecherdurchsagen erfolglos geblieben waren. Als der Mann seine Fahrt vom Autohaus erneut fortsetzen wollte, gaben die Beamten letztendlich auch Schüsse auf ihn ab», heißt es am späteren Abend in einer Mitteilung der Ermittler. Das Landeskriminalamt ermittelt nun zum Schusswaffengebrauch der Beamten.

Die Chaosfahrt endete neben einem Autohaus. Foto: Fabian Koss/onw-images/dpa