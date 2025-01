Fahrradfahrer attackiert Autofahrer - Reizgas und Schläge

Ein 60-jähriger Autofahrer ist in Wiesbaden von einem unbekannten Fahrradfahrer angegriffen und durch Reizgas und Schläge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrradfahrer bei dem Vorfall am Freitag sein Rad mitten auf der Fahrbahn einer Straße abgestellt, so dass der 60-Jährige mit seinem Wagen anhalten musste.

Daraufhin sei der Fahrradfahrer an das Auto herangetreten und habe die Fahrertür geöffnet, den 60-Jährigen mit Reizgas besprüht und mit Faustschlägen attackiert. Danach flüchtete der Fahrradfahrer in unbekannte Richtung. Der Autofahrer erlitt Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.