Kriminalität: Flaschenwurf verletzt Frau in Frankfurter Ausgehviertel

Kriminalität

Flaschenwurf verletzt Frau in Frankfurter Ausgehviertel

In Alt-Sachsenhausen stellt die Polizei nachts in der Waffenverbotszone fünf Messer sicher. Doch zu Verletzungen kommt es durch einen anderen Gegenstand.
    Nächtlicher Polizeieinsatz im Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen. (Symbolbild)
    Nächtlicher Polizeieinsatz im Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Mann hat nachts im Frankfurter Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen eine Glasflasche gezielt in Richtung einer Frau geworfen, die durch herumfliegende Scherben leicht verletzt wurde. Polizisten nahmen den 45-jährigen Betrunkenen fest, wie die Polizei mitteilte.

    Zuvor hatten Beamten bei mehreren Personenkontrollen in der Waffenverbotszone in Alt-Sachsenhausen insgesamt fünf Messer sichergestellt und gegen jeden der Besitzer Ermittlungen eingeleitet.

