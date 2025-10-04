Flaschenwurf verletzt Frau in Frankfurter Ausgehviertel

Ein Mann hat nachts im Frankfurter Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen eine Glasflasche gezielt in Richtung einer Frau geworfen, die durch herumfliegende Scherben leicht verletzt wurde. Polizisten nahmen den 45-jährigen Betrunkenen fest, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatten Beamten bei mehreren Personenkontrollen in der Waffenverbotszone in Alt-Sachsenhausen insgesamt fünf Messer sichergestellt und gegen jeden der Besitzer Ermittlungen eingeleitet.