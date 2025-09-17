Frau in Darmstadt tödlich verletzt - Ermittlungen gestartet

Einsatzkräfte haben in Darmstadt eine schwer verletzte Frau gefunden, die wenig später an ihren Verletzungen gestorben ist. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten, verständigten Zeugen am Morgen den Notruf und meldeten eine schwer verletzte Frau im Darmstädter Westen. Die 38-Jährige starb trotz Reanimationsmaßnahmen.

Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt und es finden laut Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache der Frau geben. Die Behörden hätten nun Ermittlungen wegen des Verdachts einer Gewalttat aufgenommen. Zudem sucht die Polizei nach Zeugen.