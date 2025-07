Frau stirbt an Stichverletzungen – Ehemann festgenommen

Polizei und Rettungskräfte haben in Kassel eine tödlich verletzte Frau in einer Wohnung vorgefunden. Die 41-Jährige hatte schwere Stichverletzungen und starb nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus. Die Polizei nahm noch am Tatort den Ehemann des Opfers, einen 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen, als Tatverdächtigen fest.

Die Hintergründe der Tat und der genaue Tatablauf sind derzeit noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.