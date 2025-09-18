Frau tödlich verletzt - Ermittler sehen Gewaltverbrechen

Nach dem Tod einer 38-Jährigen in Darmstadt gehen die Ermittler nach der Obduktion von einem Gewaltverbrechen aus und haben eine Mordkommission gebildet. Die Frau habe Stich- und Schnittverletzungen erlitten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. In der Mordkommission «Reiter», aufgrund des Fundortes «Am Kavalleriesand», ermittelten mehr als 30 Beamtinnen und Beamte.

Am Fundort der Frau sei auch heute noch die Spurensicherung weitergegangen. Für Übersichtsaufnahmen seien Drohnen eingesetzt worden. Die Fahnder suchen Zeugen, die am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zwischen Fundort und der dort verlaufenden Bahnstrecke verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen. Wegen der laufenden Ermittlungen würden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

Einsatzkräfte hatten die schwer verletzte Frau gefunden, die wenig später an ihren Verletzungen starb. Zeugen hatten via Notruf eine schwer verletzte Frau gemeldet. Sie starb trotz Reanimationsmaßnahmen. Bei der Mordkommission wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, bei dem man sich auch anonym melden kann.