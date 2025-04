Gebäude von Autohersteller in Freiburg beschmiert

Unbekannte haben der Polizei zufolge die Niederlassung eines Autoherstellers in Freiburg mit Farbe beschmiert. Nach dpa-Informationen handelt es sich um ein Gebäude des US-Unternehmens Tesla.

Die Polizei nannte keinen Herstellernamen. Tesla Deutschland war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Die Tat wurde vermutlich in der Nacht zum Donnerstag begangen, teilte die Polizei weiter mit. Auf dem Trottoir und der Straße vor dem Haus gab es demnach mutmaßlich politisch motivierte Graffiti. Der Schaden liegt nach erster Einschätzung der Ordnungshüter bei mindestens 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In den vergangenen Monaten wurde die Kritik an der politischen Rolle und den Ansichten von Tesla-Chef Elon Musk immer lauter. Es gab Boykottaufrufe und erst am vergangenen Wochenende Protestaktionen an Tesla-Standorten in verschiedenen Ländern. Musk gilt als enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump.