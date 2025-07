Geldautomat an Seilbahn gesprengt – Täter auf der Flucht

An der Talstation der Ettelsberg-Seilbahn im nordhessischen Willingen haben Unbekannte mitten in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. «Ob die Täter Geld erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Es entstand erheblicher Sachschaden am Automaten und am Gebäude», teilte die Polizei mit. Verletzte gab es bei der Explosion im Rothaargebirge nicht.

Gäste eines örtlichen Hotels nahmen Knallgeräusche wahr. «Anschließend hörte man ein hochmotorisiertes Fahrzeug, welches in Richtung Brilon (Nordrhein-Westfalen) flüchtete», ergänzte die Polizei. Die sofortige Großfahndung nach den Tätern, auch mit Beamten aus dem nahen NRW, verlief zunächst ohne Erfolg. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren und rief Zeugen auf, sich zu melden.