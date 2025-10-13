Gewalttat in Maintal – Opfer nach Not-OP in Lebensgefahr

Bei einer Gewalttat in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) ist ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe des Falls sind derzeit noch unklar, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mitteilten.

Passanten hatten den jungen Mann am Sonntagnachmittag mit augenscheinlichen Stichverletzungen auf der Straße entdeckt. Sie verständigten die Rettungskräfte. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann einer Gewalttat zum Opfer fiel. Der junge Mann befinde sich nach einer Notoperation weiter in einem kritischen Zustand, teilten die Ermittler am Montagmittag mit.

Vor Ort gab es am Sonntag umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Außerdem wurden zahlreiche Zeugen vernommen.

Mann mit dunklen Haaren und dunklem Mantel gesucht

Nach bisherigen Erkenntnissen soll kurz nach der Tat ein etwa 20 Jahre alter und 1,70 Meter großer Mann mit dunklen Haaren und einem dunklen Mantel gemeinsam mit mindestens einem weiteren Mann vom Tatort geflüchtet sein. Inwieweit diese Männer in Verbindung zu der Tat stehen, sei derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich Täter und Opfer kennen. Hinweise auf eine Gefährdung Dritter haben sich den Angaben zufolge bislang nicht ergeben.