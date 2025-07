Mann verschanzt sich nach Angriff auf Polizei - Kinder dabei

Ein Mann hat sich nach einem Messerangriff auf Polizisten im baden-württembergischen Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) mit seinen beiden Kindern in seiner Wohnung verschanzt. Die Beamten seien nicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten den Angaben nach einen Gerichtsvollzieher zur Wohnung begleitet.

Nach dem Angriff waren Einsatzkräfte in großer Zahl nach Rosengarten ausgerückt. Es gebe eine «statische Einsatzlage» an oder in einem Wohnhaus im kleinen Ortsteil Sanzenbach. «Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung», teilte die Polizei mit. Der Bereich sei großräumig abgesperrt. Von einer Geiselnahme sprach der Polizeisprecher aber nicht.

Icon Vergrößern Seit dem frühen Vormittag gebe es eine «statische Einsatzlage» an oder in einem Wohnhaus im Ortsteil Sanzenbach. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa Icon Schließen Schließen Seit dem frühen Vormittag gebe es eine «statische Einsatzlage» an oder in einem Wohnhaus im Ortsteil Sanzenbach. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa

Icon Vergrößern In Rosengarten gibt es einen größeren Polizeieinsatz. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa Icon Schließen Schließen In Rosengarten gibt es einen größeren Polizeieinsatz. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa