Gruppe raubt Männer über Dating-App aus - eine Festnahme

Die Polizei hat einen jungen Mann in Frankfurt festgenommen, der gemeinsam mit weiteren Verdächtigen Männer über eine Dating-Plattform in eine Falle gelockt und anschließend bedroht und ausgeraubt haben soll. Der 23-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft Teil einer Gruppe gewesen sein. Sie hätten ihre Opfer unter anderem gewaltsam zu Bargeldabhebungen an Geldautomaten gezwungen.

Die insgesamt vier identifizierten Beschuldigten der Gruppe im Alter zwischen 20 und 25 Jahren sollen sich demnach auf einer Dating-Plattform als junge Frauen mit den Namen Lena oder Jana ausgegeben und persönliche Treffen mit ihren Opfern ausgemacht haben. Bei den Treffen bedrohten sie die Männer und beraubten sie - dabei sollen sie mehrere Hundert Euro Bargeld sowie ein Mobiltelefon erbeutet haben.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Auch sollen sie mindestens zwei Männer damit konfrontiert haben, sich mit einer Minderjährigen zum Geschlechtsverkehr verabredet zu haben und gedroht, Bekannten zu erzählen, dass sie pädophil seien.

Dem bereits am 15. Juli festgenommenen 23 Jahre alten Mann werden insgesamt vier Taten zwischen Januar und Juni dieses Jahres vorgeworfen. Mitte Juli wurden zudem vier Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dabei seien Datenträger sichergestellt worden, die nun ausgewertet würden. Der 23-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Dunkelziffer weiterer Opfer deutlich höher liegen könnte als bislang bekannt. Sie bittet mögliche Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden.