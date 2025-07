Gruppe schlägt Mann mit Fäusten und Füßen - Opfer verletzt

Eine Männergruppe hat auf einen 50-Jährigen bei einer Auseinandersetzung in Mannheim eingeschlagen und eingetreten und ihn dabei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll einer der Beteiligten Pfefferspray versprüht haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach griffen in der Nacht auf Sonntag mindestens vier Männer den Mann an. Als die Polizei eintraf, entfernten sich die Männer in unterschiedliche Richtungen. Was den Streit auslöste, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

