Hakenkreuze auf Rollladen geschmiert

Unbekannte Täter haben mehrere Hakenkreuze auf den Rollladen eines Wohnhauses in Rödermark (Landkreis Offenbach) geschmiert. Wie die Polizei mitteilte, wird wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

«Möglicherweise kommen Jugendliche für die Tat in Betracht», hieß es in der Mitteilung. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise nimmt der Staatsschutz entgegen. Es ist in Deutschland strafbar, das Hakenkreuz zu verwenden.