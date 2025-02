Handel und Polizei bekämpfen Diebstahl verstärkt gemeinsam

Jedes Jahr kommt es zu zehntausenden Ladendiebstählen in Hessen: Der Handelsverband und das Innenministerium des Bundeslandes haben daher in Wiesbaden eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen diese Kriminalität vereinbart.

Es geht in Geschäften beispielsweise um polizeiliche Beratung bei Videoüberwachung, Alarm- und Warensicherungssystemen, Sicherheitspersonal und Beleuchtung, wie das Ministerium mitteilte. Gemeinsame Ladenbegehungen und Informationskampagnen gehörten gleichfalls zu der intensivierten Kooperation – auch um die Gefährdung von Mitarbeitern und Kunden zu verringern.

«Recht hohe Dunkelziffer»

2021 wurden laut Innenminister Roman Poseck (CDU) 17.883 Ladendiebstähle in Hessen registriert. 2023 waren es 28.046. «Nach diesem Anstieg zeichnet sich für 2024 immerhin ein Rückgang der erfassten Fälle von etwa fünf Prozent ab», ergänzte Poseck. Das sei aber immer noch ein hohes Niveau. Die genauen Deliktzahlen für 2024 will das hessische Innenministerium erst am 6. März bei der Vorlage der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr bekanntgeben. Die Aufklärungsquote liege seit zehn Jahren stets bei über 90 Prozent, doch es sei «auch von einer recht hohen Dunkelziffer auszugehen».

Der Innenminister sprach von erheblichen Schäden. «Geschädigt ist dabei auch der redliche Kunde, der die Schäden auch über die Entwicklung der Preise kompensiert», erklärte Poseck. Daher sei ein erfolgreicher Kampf gegen Ladendiebstahl von gesamtgesellschaftlichem Interesse.

Mehr Drohungen gegen Ladenmitarbeiter

Besonders erschreckend sei, dass zunehmend auch Ladenmitarbeiter bedroht oder angegriffen würden. Von 2019 bis 2023 sei die Zahl dieser Fälle gestiegen, für 2024 zeichne sich auch hier ein leichter Rückgang ab. «Es erscheint wahrscheinlich, dass sich die steigende Grundaggressivität und die zunehmende Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft auch zum Nachteil der Mitarbeiter im Einzelhandel auswirken», vermutete der Minister.

Der Präsident des Handelsverbands Hessen, Jochen Ruths, betonte: «Organisierte Kriminalität und Ladendiebstahl sind für den Handel eine wachsende Herausforderung.» Um ihr wirkungsvoll entgegenzuwirken, sei der enge Austausch zwischen Handel und Polizei essenziell.