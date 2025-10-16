Haustür durch Explosion beschädigt – Polizei prüft Spuren

In der Nacht hat eine Explosion vor einem Wohnhaus in Norden Dietzenbachs (Landkreis Offenbach) eine Haustür stark beschädigt und Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Einsatzkräfte entdeckten laut Polizei Schmauchspuren an der Tür, die auf eine Detonation hinweisen. Ob das Türblatt durch einen größeren Böller oder einen anderen Sprengkörper beschädigt wurde, war zunächst unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Nach dem Knall sei eine Person beobachtet worden, die auf dem Gehweg davonrannte, teilte die Polizei weiter mit. Zudem gebe es Hinweise auf einen dunkel gekleideten Mann mit dunkler Kopfbedeckung sowie auffälligen neongrünen oder -gelben Streifen an Jacke und Hose. Ob es sich dabei um dieselbe Person handele, werde derzeit geprüft. Auch ein möglicher Zusammenhang mit einem weißen Fahrzeug werde untersucht.

Ermittler sicherten Spuren am Tatort und leiteten eine Fahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.