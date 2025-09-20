Hostel-Randalierer greift Polizeibeamte an

Ein 35-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Frankfurt Polizeibeamte angegriffen. Zuvor randalierte der Mann in einem Hostel, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten den Mann der Örtlichkeit verwiesen. Er habe jedoch mehrfach versucht, wieder in das Hostel zu kommen. Daher sei ihm ein Platzverweis erteilt worden, welchen er jedoch ignorierte.

Als der 35-Jährige von den Beamten weggeführt wurde, habe er einem der Polizisten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der Mann sei daher auf das Polizeirevier gebracht worden. Während der Fahrt und beim Aussteigen habe er mehrfach nach den Beamten getreten. Er soll nun einem Richter vorgeführt werden.