Hundewelpen sollen auf Flohmarkt angeboten worden sein

Standbetreiber auf dem Flohmarkt am Schaumainkai in Frankfurt sollen am Samstag Hundewelpen zum Verkauf angeboten haben. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine alarmierte Streife vor Ort eine Hündin und fünf Welpen in einem Korb. Die 27- und 34-jährigen Standbetreiber erklärten demnach, dass die Hunde nicht zum Verkauf stünden. Das erschien der Polizei jedoch wenig glaubhaft.

Da die Hunde zudem laut Polizei etwa über keine Nachweise zu Impfungen verfügten, wird weiter ermittelt. Die Hunde wurden in ein Tierheim gebracht. Dem Paar wird ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen.