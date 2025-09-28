Illegales Rennen in Wiesbaden – Polizei stoppt zwei Fahrer

Drei Fahrer haben sich in der Nacht auf Sonntag ein illegales Autorennen in der Wiesbadener Innenstadt geliefert. Die drei Autos seien wiederholt mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit die Taunusstraße auf und ab gefahren, teilte die Polizei mit. Zwischendurch habe es Zeugenberichten zufolge immer wieder Absprachen zwischen den Fahrern gegeben.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten hätten die 19- und 20-jährigen Fahrer zweier Autos anhalten und kontrollieren können. Der dritte beteiligte Fahrer konnte nicht mehr angetroffen werden, so die Polizei weiter. Die beiden jungen Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Ihre Mobiltelefone und Fahrzeuge seien zudem sichergestellt worden.