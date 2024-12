Innenminister besucht Spezialeinheit für Medizinstrafrecht

Die Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen steht im Mittelpunkt einer Reise von Innenminister Roman Poseck (CDU) an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) nach Fulda.

Gemeinsam mit dem Präsidenten des Hessischen Landeskriminalamtes (LKA), Andreas Röhrig, will er sich über die Arbeit der Zentrale Medizinwirtschaftskriminalität informieren. Diese Außenstelle des LKA in der osthessischen Domstadt koordiniert und ermittelt beispielsweise in Fällen von Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen.