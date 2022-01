Kriminalität

vor 17 Min.

Italien erzielt einige Erfolge im Kampf gegen die Mafia

Die Polizei zeigt inzwischen verstärkt in der Provinz Präsenz und geht nicht nur in der Hauptstadt Rom (unser Archivbild), sondern massiv auch am Stiefelabsatz Italiens gegen das Organisierte Verbrechen vor.

Plus Immer mehr Bürgerinnen und Bürger setzen sich in Italien zur Wehr gegen die Verbrecherorganisation. Der Staat demonstriert Stärke. Und die Clans antworten mit Gewalt.

Normalerweise, so erklären Experten für Kriminalität, mag es die Mafia leise: Die Geschäfte und Erpressungen laufen dann reibungslos. Und das Territorium, der Rückhalt jeder italienischen Mafia-Organisation, bleibt unter Kontrolle. Zu den Waffen greifen die Clans üblicherweise nur in der Not. Das war etwa bei den Bombenangriffen der sizilianischen Cosa Nostra ab 1992 der Fall. Der Staat, der immer härter und effektiver gegen die Bosse vorging, sollte an den Verhandlungstisch gezwungen werden.

