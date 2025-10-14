Icon Menü
Kriminalität: Jugendliche rauben 15-Jährigen in Offenbach aus

Kriminalität

Jugendliche rauben 15-Jährigen in Offenbach aus

Drei junge Täter überfallen einen Teenager, jagen ihm gehörige Angst ein - und entkommen mit der Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Offenbacher Polizei sucht ein jugendliches Räubertrio. (Symbolbild)
    Die Offenbacher Polizei sucht ein jugendliches Räubertrio. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Drei Jugendliche haben einen 15-Jährigen in der Nähe des Offenbacher Hauptbahnhofs ausgeraubt. Gegenüber der Polizei gab der Teenager an, die etwa gleichaltrigen Täter hätten ihn dazu aufgefordert, seine E-Zigarette und eine Jacke herauszugeben. Einer von ihnen trug demnach eine schwarze Maske und eine Schusswaffe im Hosenbund, die er vorgezeigt habe, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Unklar blieb, ob es sich bei der Waffe möglicherweise um eine Attrappe oder Schreckschusspistole handelte.

    Das Räubertrio flüchtete mit seiner Beute, während das Opfer nach Hause lief. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

