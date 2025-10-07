Icon Menü
Kriminalität: Jugendlicher mit Messer verletzt - Ermittlungen laufen

Kriminalität

Jugendlicher mit Messer verletzt - Ermittlungen laufen

An einem Bahnhof in Mittelhessen wird ein 15-Jähriger verletzt. Er muss ins Krankenhaus. Viele Details geben die Ermittler nicht preis.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll es ein Gerangel gegeben haben. (Symbolbild)
    Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll es ein Gerangel gegeben haben. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Ein 15-Jähriger ist in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) auf dem Bahnhofsvorplatz mit einem Messer verletzt worden. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Nähere Details zu Hintergründen und dem Ablauf der Tat am Samstagabend nannten sie wegen der laufenden Ermittlungen nicht.

    Erste Ermittlungen deuteten den Angaben zufolge darauf hin, dass es innerhalb einer Gruppe zu einem Gerangel kam. In dem Zusammenhang sei der 15-Jährige mit einem Messer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zeuginnen und Zeugen sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei melden, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt.

