Junger Mann greift anderen mit Messer an - U-Haft

Nach einem Messerangriff auf einen 18-Jährigen in Leonberg (Landkreis Böblingen) sitzt ein 19 Jahre alter Mann nun in Untersuchungshaft. Die beiden trafen sich am Samstagabend in einem Park und gerieten in Streit, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dabei fügte der 19-Jährige dem anderen mit einem Klappmesser Stichverletzungen am Bein zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in ein Krankenhaus. Er konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Eine Streife fand den 19-Jährigen den Angaben zufolge im Rahmen einer Fahndung. Ein Haftrichter erließ noch am Wochenende einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft. Angaben zu den Hintergründen des Streits machte eine Polizeisprecherin nicht. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.