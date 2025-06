Kunden stoppen Dieb nach Angriff auf Mitarbeiterin

Kunden und Passanten haben verhindert, dass ein 41-Jähriger nach dem Diebstahl mehrerer Gegenstände aus einem Einkaufsmarkt in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) unerkannt entkommen konnte. Wie die Polizei mitteilte, hatte der mutmaßliche Täter am Mittwochabend versucht, mit seiner Beute den Laden zu verlassen, als ihn eine Mitarbeiterin ansprach. Dabei habe er sie an den Händen gepackt und versucht, sie zu Boden zu bringen. Die Frau erlitt laut Polizeiinformationen leichte Verletzungen.

Aufmerksame Kunden und Passanten halfen der Frau, den Tatverdächtigen festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten neben Feuerzeugen zudem mehrere Energydrinks in seinem Rucksack, die der Mann offenbar kurz zuvor aus einem benachbarten Getränkemarkt entwendet hatte. Der 41-Jährige muss sich wegen räuberischen Diebstahls und weiterer Delikte verantworten. Die Polizei kommentierte: «Der mutmaßliche Diebstahl mehrerer Feuerzeuge war ganz offensichtlich keine zündende Idee.»