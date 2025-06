In einem Wohnhaus in Hanau ist die Leiche eines 37 Jahre alten Mannes entdeckt worden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Straße in der Nähe des mutmaßlichen Tatortes im Stadtteil Steinheim war abgesperrt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der «Hanauer Anzeiger» darüber berichtet.

