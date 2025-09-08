Icon Menü
Kriminalität: Leichenfund bei Offenbacher Autohändler

Kriminalität

Leichenfund bei Offenbacher Autohändler

Auf dem Gelände eines Autohändlers wird die Leiche eines 53-Jährigen gefunden. Alles deutet auf ein Tötungsdelikt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Tote soll ein 53 Jahre alter Mann sein. (Symbolbild)
    Der Tote soll ein 53 Jahre alter Mann sein. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Die Polizei hat in Offenbach eine männliche Leiche auf dem Gelände eines Autohändlers gefunden. Laut eines Polizeisprechers kam der 53 Jahre alte Mann «offensichtlich gewaltsam zu Tode». Deshalb werde nun wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittelt. Zuvor berichtete der Hessische Rundfunk.

    Gefunden wurde die Leiche durch Beamte der Polizei am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr, wie es hieß. Ein Zeuge habe diese zuvor alarmiert, weil sich auf dem Gelände des Autohandels mehrere Menschen aufgehalten hätten. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Toten und dem Autohandel gibt, sei unklar und nun Bestandteil der Ermittlungen. Weitere Auskünfte erteilte die Behörde zunächst nicht.

