Leichenfund: Ermittlungen wegen möglichem Tötungsdelikt

Nachdem in einem Waldgebiet bei Richelsdorf (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) zwei Leichen entdeckt worden sind, hat die Polizei die Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts aufgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, bestehe diesbezüglich ein Anfangsverdacht.

Im Zuge dessen seien am Montag umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Leichenfundort und in einem Wohnhaus in Wildeck durchgeführt worden. Auch eine Person wurde festgenommen, hieß es. Ob gegen diese ein dringender Tatverdacht vorliegt, sei Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Auch die weiteren Hintergründe seien bisher unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun Zeugen. Die beiden Leichen wurden am Montag bei einer Suchaktion infolge einer Vermisstenmeldung entdeckt.