Macheten gegen Polizei: Mann von Spezialeinheit überwältigt

Als er nach einer Auseinandersetzung in der Familie die alarmierten Polizisten mit zwei Macheten bedroht haben soll, ist ein Mann in Argenbühl im Allgäu von einer Spezialeinheit überwältigt und festgenommen worden. Verletzt wurde bei dem Einsatz in der Nacht niemand.

Nach Angaben der Polizei waren die Beamten gerufen worden, weil der 56 Jahre alte Mann handgreiflich gegenüber Verwandten geworden sein soll. Kaum waren die Polizisten am Ort, bedrohte er sie mit Macheten und warf wenig später einen brennenden Gegenstand nach den Beamten, wie es weiter hieß. Sie löschten diesen mit einem Feuerlöscher und alarmierten die Spezialeinheit, die den angetrunkenen Mann den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden unter Einsatz eines Elektroschockers überwältigte.

Gegen ihn werde nun unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Bedrohung und des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung ermittelt.