Mädchen in Schwimmbad in Limburg belästigt - Zeugen gesucht

Zwei minderjährige Mädchen sollen in einem Freibad in Selters (Landkreis Limburg-Weilburg) von einem Mann unsittlich berührt worden sein. Wie die Polizei mitteilte, erkannte ein aufmerksamer Mitarbeiter die Situation frühzeitig. Er sei am Mittwochnachmittag auf die beiden Minderjährigen und einen in der Nähe befindlichen Mann im Wasser aufmerksam geworden.

Als der Mitarbeiter die beiden Mädchen angesprochen habe, sei der Fremde geflüchtet. Später habe sich herausstellte, dass er sich den beiden zuvor genähert und sie auch gegen ihren Willen berührt habe. Die Polizei sucht Zeugen.

Auch in Gelnhausen kam es zu Übergriffen

Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Hessen. Vor rund einem Monat war es zu mutmaßlichen sexuellen Belästigungen in einem Schwimmbad in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) gekommen. Dort hatten sich mehrere Mädchen nach Angaben der Polizei an das Schwimmbad-Personal gewandt und berichtet, dass sie im Becken aus einer Gruppe von mehreren Männern heraus am ganzen Körper angefasst worden seien. Die Ermittler gehen von acht weiblichen Opfern im Alter von 11 bis 16 Jahren aus.

Tatverdächtig sind vier syrische Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren. Sie wurden vorübergehend festgenommen, kamen aber wieder auf freien Fuß. Die gesetzlichen Voraussetzungen für Untersuchungshaft lagen laut Innenministerium nicht vor. Die zuständige Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt in dem Fall nach eigenen Angaben «mit Hochdruck» weiter.