Mädchen von verkleidetem Mann sexuell belästigt

In Rodgau (Landkreis Offenbach) soll ein 43-jähriger Mann mehrere Kinder sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilte, lauerte er am Montagabend zwei Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren auf einem Fahrradweg auf. Demnach habe er sich ohne Hose vor die beiden Mädchen gestellt. Der 12-Jährigen soll er ein kurzes Stück hinterhergerannt sein. Dabei soll er eine «Katzenohren-Verkleidung» und Schminke getragen haben. Die hinzugerufene Polizei nahm den 43-Jährigen fest.

Auf der Wache schlug ein Drogentest positiv auf Amphetamin und THC an, so die Polizei. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt. Weiter belästigte minderjährige Opfer des Mannes schließt die Polizei nicht aus.