Männer stehlen Technik im Wert von 100.000 Euro - U-Haft

Zwei Männer haben Veranstaltungstechnik im Wert von 100.000 Euro aus einem Lastwagen in Holzgerlingen (Landkreis Böblingen) gestohlen. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die beiden 21-Jährigen kamen in Untersuchungshaft.

Zeugen waren den Angaben zufolge durch Lärm auf die Tat aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Die Verdächtigen flüchteten in einem Auto mit der Beute. Beamte hielten sie später auf der Autobahn 81 an und fanden das Diebesgut in dem Auto.

Es könnten weitere Personen an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein. Sie sollen mit einem anderen Auto ebenfalls in Richtung A81 geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.