Mann attackiert Ticketkontrolleur mit Pfefferspray

Ein Mann hat einen Ticketkontrolleur und weitere Personen mit Pfefferspray angegriffen. Nach Angaben der Polizei war er bei der Kontrolle in einem Regionalzug von Frankfurt nach Mannheim aufgefallen. Er hatte keinen gültigen Fahrschein.

Bei der Kontrolle attackierte der 22-Jährige den Kontrolleur mit Pfefferspray. Dabei traf der Reizstoff auch eine weitere Kontrolleurin und einen Reisenden.

Am Bahnhof Germersheim floh der Mann dann in Richtung Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Auf der Flucht habe er einen weiteren Mann und einen Busfahrer ebenfalls mit Pfefferspray angegriffen. Die Polizei konnte den Mann schließlich festnehmen. Er sei in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert worden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.