Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Mann bedroht Polizisten mit Messer - Taser-Einsatz

Kriminalität

Mann bedroht Polizisten mit Messer - Taser-Einsatz

In der Innenstadt im nordhessischen Wanfried fällt Passanten ein Mann auf, der ein Messer dabeihat und wirre Dinge äußert. Als der 65-Jährige Polizisten bedroht, setzen die Beamten den Taser ein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Taser-Einsatz wurde der mutmaßlich verwirrte 65-Jährige in die Psychiatrie gebracht. (Symbolbild)
    Nach dem Taser-Einsatz wurde der mutmaßlich verwirrte 65-Jährige in die Psychiatrie gebracht. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Ein mutmaßlich verwirrter Mann hat im nordhessischen Wanfried Polizeibeamte mit einem Messer bedroht. Der 65-Jährige ist bei dem Vorfall am Freitag mit einem Taser außer Gefecht gesetzt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

    Der Mann wurde in die Psychiatrie gebracht. Er soll mit dem 20 Zentimeter langen Messer in der Innenstadt von Wanfried unterwegs gewesen und mit wirren Äußerungen gegenüber Passanten aufgefallen sein. Daraufhin hätten Zeugen die Polizei gerufen.

    «Bei Eintreffen der Beamten wurden diese von dem Mann verbal und unter Vorhaltung des Messers bedroht, so dass zur Abwehr von Gefahren das Zwangsmittel des Distanz-Elektroimpulsgeräts eingesetzt werden musste», teilte die Polizei mit. Der 65-Jährige müsse sich nun wegen Versuchs eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden