Mann bedroht Polizisten mit Messer - Taser-Einsatz

Ein mutmaßlich verwirrter Mann hat im nordhessischen Wanfried Polizeibeamte mit einem Messer bedroht. Der 65-Jährige ist bei dem Vorfall am Freitag mit einem Taser außer Gefecht gesetzt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann wurde in die Psychiatrie gebracht. Er soll mit dem 20 Zentimeter langen Messer in der Innenstadt von Wanfried unterwegs gewesen und mit wirren Äußerungen gegenüber Passanten aufgefallen sein. Daraufhin hätten Zeugen die Polizei gerufen.

«Bei Eintreffen der Beamten wurden diese von dem Mann verbal und unter Vorhaltung des Messers bedroht, so dass zur Abwehr von Gefahren das Zwangsmittel des Distanz-Elektroimpulsgeräts eingesetzt werden musste», teilte die Polizei mit. Der 65-Jährige müsse sich nun wegen Versuchs eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.