Mann bei Auseinandersetzung vor Restaurant schwer verletzt

Ein 31-Jähriger ist vor einem Restaurant in Gießen mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Auseinandersetzung am Montagnachmittag sei ein Streit in dem Lokal vorangegangen, teilte die Polizei mit. Daran seien mehrere Männer beteiligt gewesen. Die Auseinandersetzung habe sich dann vor das Restaurant verlagert, wo der 31-Jährige schwer am Bein verletzt worden sei.

Ein weiterer Beteiligter habe leichte Verletzungen erlitten. Mehrere Männer seien dann mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet, so die Polizei weiter. Warum es zum Streit kam und welche weiteren Hintergründe der Tat es gibt, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.