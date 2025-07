Mann bei Einreise wegen Haftbefehl festgenommen

Ein Mann ist bei der Einreise am Grenzübergang an der Autobahn bei Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) wegen eines Haftbefehls festgenommen worden. Der 39-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten kontrollierten den Mann am Montagabend und er konnte nur eine kosovarische Identitätskarte vorlegen, die zur Einreise nach Deutschland nicht ausreicht.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann 2016 wegen schweren Bandendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden war. Im darauffolgenden Jahr wurde der Mann den Angaben zufolge abgeschoben und die Restfreiheitsstrafe von 318 Tagen zur Vollstreckung ausgeschrieben. Das bedeutet, mit der erneuten Einreise muss er diese nun im Gefängnis absitzen. Aufgrund der unerlaubten Einreise wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.