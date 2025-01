Mann getötet - Verdächtiger in U-Haft

Ein Mann soll in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) einen anderen Mann getötet haben. Gegen den 61 Jahre alten Verdächtigen wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Tat soll sich bereits am Freitagabend in einer Unterkunft zugetragen haben, in der unter anderem Gastarbeiter und Flüchtlinge wohnen. Der 61 Jahre alte Ukrainer und ein 53-jähriger Deutscher seien in Streit geraten. Dabei habe der Ältere dem 53-Jährigen eine Stichverletzung in den Oberkörper zugefügt, an der dieser kurz darauf im Krankenhaus gestorben sei.

Zu den Hintergründen des Streits konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst nichts sagen. Die beiden Männer hätten beide in der Unterkunft gewohnt und sich gekannt.