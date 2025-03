Mann im Streit mit Messer verletzt - Verdächtiger in U-Haft

Nachdem bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Hainburg ein 32-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde, ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der 38-Jährige hatte sich selbst bei der Polizei in Groß-Gerau gemeldet. Er sei am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft anordnete, teilte die Polizei mit. Sie sucht weiterhin nach Zeugen des Vorfalls.

Der 32-Jährige war nach der Tat verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige war zunächst geflüchtet, hatte sich dann aber gestellt und war festgenommen worden. Gegen ihn wird nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sowohl der Beschuldigte als auch der 32-Jährige sollen Mitarbeiter des Einkaufsmarktes sein. Nähere Hintergründe des Streits wurden zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen dazu laufen.