Mann in Eschwege getötet - Stiefsohn in Untersuchungshaft

Er soll nach einem Streit mit einem Messer auf seinen Stiefvater eingestochen haben - in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) sitzt der 32-jährige Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter hatte am Donnerstag den entsprechenden Befehl erteilt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Neuen Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der Mann vor dem gemeinsamen Zuhause auf seinen Stiefvater gewartet haben. Als der 59-Jährige nach Hause kam, sei es zum Streit gekommen, dieser sei eskaliert. Der 32-Jährige soll dann mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben, er starb noch am Einsatzort.

Der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde im Anschluss am Mittwochabend zunächst in Polizeigewahrsam genommen. Am Donnerstag habe man ihm dem Haftrichter vorgeführt, bisher habe sich der Verdächtige nicht zum Tatvorwurf geäußert, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und der Motivlage dauern weiter an, wie es hieß. Die mutmaßliche Tatwaffe hatten die Beamten noch bei der Spurensicherung finden können.