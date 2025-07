Mann in Frankfurt mit Messer verletzt - Bekannter in U-Haft

Mit einem Küchenmesser soll ein 31-Jähriger in Frankfurt am Main bei einem Streit einen Bekannten angegriffen haben. Der Verdächtige befinde sich seit Sonntag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit. Der ebenfalls 31-jährige Verletzte wurde nach dem Angriff in der Nacht zum Sonntag in ein Krankenhaus gebracht, schwebte demnach aber nicht in Lebensgefahr und sei inzwischen wieder entlassen worden. Dem Verdächtigen, der deutscher Staatsangehöriger ist, werden laut Mitteilung versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Beschuldigte und sein Bekannter hatten ersten Erkenntnissen zufolge zuvor zusammen Alkohol getrunken und waren dabei wohl in einen Streit geraten. Getrennt voneinander gingen sie nach Hause. Kurz danach soll der Verdächtige aber an der Anschrift seines Bekannten aufgetaucht sein, woraufhin sich die beiden Männer mutmaßlich erneut stritten. Daraufhin soll sich der Verdächtige ein Küchenmesser gegriffen haben. Bei der anschließenden Fahndung nahm die Polizei den 31-Jährigen fest. Jetzt ermittelt die Mordkommission.